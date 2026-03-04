Terremoto Anas | Ultimati i controlli sulla rete stradale

Dopo la scossa di terremoto che ha colpito l’area del Catanese, Anas ha comunicato di aver completato i controlli sulla rete stradale e autostradale gestita. Sono stati avviati i protocolli previsti per verificare lo stato delle infrastrutture e garantire la sicurezza delle strade. La società ha reso noto di aver concluso le ispezioni senza segnalare criticità significative.

