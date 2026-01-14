Terremoto terminati i sopralluoghi sulla rete stradale | controlli su 140 tra ponti e viadotti

Dopo le recenti scosse di terremoto di martedì, Anas ha concluso i sopralluoghi sulla rete stradale, con controlli su 140 ponti e viadotti. Sono stati adottati i protocolli standard per verificare la sicurezza delle strutture, garantendo la stabilità e la transitabilità delle principali vie di collegamento. Questa fase di controllo è fondamentale per assicurare la sicurezza di cittadini e pendolari, e proseguirà secondo le procedure previste.

In seguito alle scosse di terremoto di martedì, Anas ha attivato i protocolli e le procedure previste per le verifiche delle strutture stradali e autostradali in gestione. I controlli hanno riguardato nel complesso circa 140 tra ponti e viadotti dislocati lungo le aree interessate dai terremoti.

