Terremoto a Ragalna | centinaia di segnalazioni di danni dopo la scossa | Le parole del sindaco

Dopo il terremoto che ha colpito Ragalna, sono state ricevute oltre 600 segnalazioni di danni alle abitazioni private. Il sindaco ha confermato la presenza di numerose richieste di intervento da parte dei cittadini, evidenziando l’entità dei danni riportati. L’area si trova ora sotto osservazione per valutare l’entità complessiva dei danni causati dalla scossa.

A Ragalna, piccolo centro alle pendici dell’Etna, la mattinata è iniziata con un forte spavento. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 ha colpito il territorio, provocando numerosi danni e mettendo in allerta cittadini e istituzioni. Il sindaco Nino Caruso ha riferito che al Comune sono già arrivate circa 600 segnalazioni di danni rilevanti e ben visibili a case private. Un numero significativo che testimonia l’impatto del sisma sulla comunità locale. Al momento, tuttavia, non è ancora disponibile un quadro completo dei danni complessivi subiti dall’intero territorio comunale. Nonostante l’entità delle segnalazioni, arriva una notizia rassicurante: non risultano feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 | "A Ragalna 600 segnalazioni di danni importanti alle case"Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano intorno alle 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo.

