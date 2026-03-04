Terremoto a Catania forte scossa di magnitudo 4.5 | A Ragalna 600 segnalazioni di danni importanti alle case

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata a Catania, con epicentro a Ragalna, dove sono arrivate circa 600 segnalazioni di danni alle abitazioni. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole e sono in corso i sopralluoghi per valutare la sicurezza degli edifici. L’evento sismico è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano.

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano intorno alle 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo. L'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) stima una magnitudo di magnitudo 4.5 e fissa l'ipocentro sull'Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profondità di circa 3.8 chilometri. Circa 600 le segnalazioni di "danni importanti ed evidenti a case private", ha riferito il sindaco di Ragalna, Nino Caruso., Caruso ha fatto il punto sugli accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici della Protezione civile regionale sulle strutture pubbliche e private. "La nostra comunità stamattina ha avuto un risveglio importante" con la scossa di terremoto di magnitudo 4. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

