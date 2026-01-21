Veroli scossa dal terremoto nessun danno | le parole del sindaco

Dopo il terremoto che ha interessato Veroli e i comuni vicini, tra cui Frosinone, il sindaco Germano Caperna ha fornito un aggiornamento ufficiale. Nella comunicazione, ha rassicurato i cittadini sulla mancanza di danni e ha chiarito alcune informazioni diffuse sui social e sui gruppi WhatsApp, sottolineando l’importanza di affidarsi alle fonti ufficiali per le comunicazioni istituzionali.

