Stamattina alle 7:05, a tre chilometri a nord-ovest di Ragalna, nel Catanese, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5. L'evento sismico è stato avvertito anche a Messina, dove molte persone hanno percepito le vibrazioni. Nessuna informazione immediata su eventuali danni o interventi di soccorso.

AGI - È di magnitudo 4.5 la scossa di terremoto registrata a 3 km nord ovest di Ragalna ( Catania ), stamane alle 7:05. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 4 km dalla sala operativa dell' Osservatorio etneo. La forte scossa ha svegliato Catania e molti comuni della provincia. Il sisma è stato avvertito anche a Messina, nella zona Sud della città. La prima stima provvisoria è stata pubblicata sui canali social dell' Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sospensione delle attività didattiche e monitoraggio. A seguito della scossa di terremoto avvertita anche a Catania, con una magnitudo di 4.5 ed epicentro Ragalna, il sindaco del capoluogo etneo Enrico Trantino ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terremoto a Catania, la scossa 4.5 avvertita anche a Messina

Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a CataniaSecondo l’Ingv, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, e...

TERREMOTO IN ITALIA: DOPPIA FORTE SCOSSA NEL NORD. PAURA PER LA POPOLAZIONE

Terremoto in Sicilia, forte scossa avvertita in mattinata. Paura a CataniaUna forte scossa di terremoto ha svegliato la Sicilia orientale nella mattina di oggi, mercoledì 4 marzo. Alle ore 07:05 locali (06:05 UTC), i sismografi hanno registrato un evento ... leggo.it

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo 4,5ROMA – Terremoto a Catania alle 7.05: la città siciliana, pochi minuti dopo le 7, è stata svegliata da una forte scossa di magnitudo 4.5. Questa la stima dell’Ingv. Il terremoto sisma è stato nettamen ... dire.it

Avete sentito il terremoto Tutto ok Sant’Agata proteggi il tuo Popolo facebook

Terremoto sull'Etna, nessun danno ma scuole chiuse a Catania. Per sopralluoghi nelle strutture, stop a lezioni anche in altri Comuni #ANSA x.com