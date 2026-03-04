Terremoto a Catania 600 segnalazioni di danni ad edifici | attivi i primi sopralluoghi

Dopo la scossa di magnitudo 4.5 con epicentro a Regalna, in provincia di Catania, sono arrivate circa 600 segnalazioni di danni a edifici privati nel comune. Le autorità hanno avviato i primi sopralluoghi per verificare le condizioni degli immobili interessati. La scossa è stata avvertita in diverse zone della città e dei comuni vicini.

In seguito alla scossa di magnitudo 4.5 con epicentro a Regalna, provincia di Catania, sono state registrate 600 segnalazioni di danni a case private nel comune. La Protezione civile sta svolgendo i primi sopralluoghi, danni anche al Municipio Nella provincia di Catania, un terremoto di magnitudo 4.5 ha svegliato nel terrore i cittadini. Alle ore 7:05 è stata registrata una forte scossa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), con epicentro a Regalna. Inizialmente, non sembravano esserci segnalazioni di danni a persone o case. Da quanto emerge, ora sono 600 le chiamate ricevute per segnalare danni importanti ad abitazioni private. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano intorno alle 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo.

Sono circa 600 le "segnalazioni importanti" pervenute al Comune di Ragalna , nel Catanese, dopo il terremoto di magnitudo 4.

