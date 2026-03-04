Terremoto sull’Etna a Ragalna circa 600 segnalazioni di danni

Dopo il terremoto di magnitudo 4, sono state circa 600 le segnalazioni di danni inviate al Comune di Ragalna, nel Catanese. Le richieste riguardano principalmente danni a edifici e strutture della zona. La maggior parte delle segnalazioni sono state fatte da residenti che hanno riscontrato problemi nei loro immobili. L'area colpita si trova nell’area dell’Etna.

Sono circa 600 le “segnalazioni importanti” pervenute al Comune di Ragalna, nel Catanese, dopo il terremoto di magnitudo 4.5 registrato questa mattina alle 7:05 con epicentro nel paese alle pendici dell’ Etna. Sono emersi danni, lesioni e cedimenti in diverse strutture del territorio. Il bilancio del sindaco dopo la scossa I numeri sono stati resi noti dal sindaco Nino Caruso, che dopo avere istituito il Coc (Centro operativo comunale) ha predisposto i primi sopralluoghi e le verifiche sugli edifici. «La nostra comunità stamattina ha avuto un risveglio importante, ma non abbiamo ancora un quadro completo dei danni subiti dal territorio », ha dichiarato il primo cittadino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Terremoto a Catania, forte scossa di magnitudo 4.5 | "A Ragalna 600 segnalazioni di danni importanti alle case"Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nel Catanese, nel Messinese e nel Siracusano intorno alle 7:05 di oggi, mercoledì 4 marzo.

Terremoto sull’Etna: scossa di magnitudo 4.5 vicino a Ragalna (CT)4 marzo 2026 – ore 07:07 - Questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata sul versante sud-occidentale dell’Etna, in provincia di Catania.

