Il tribunale ha disposto la confisca di beni per un valore di 200 milioni di euro nell’ambito di un procedimento contro i fratelli Pellini, accusati di aver costruito un vero e proprio impero illecito nella zona nota come Terra dei fuochi. I giudici hanno sottolineato come gli indagati siano ancora considerati pericolosi e hanno evidenziato la sproporzione tra il patrimonio accumulato e i redditi dichiarati.

Vengono ribaditi due concetti: la perdurante pericolosità degli indagati e la sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo rispetto ai redditi leciti. Sono questi i punti che spingono i giudici del Tribunale misure di prevenzione a firmare la confisca dei beni dei tre fratelli Giovanni, Cuomo e Salvatore Pellini, da anni al centro di inchieste per disastro ambientale nella terra dei fuochi. Questa mattina i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal Tribunale di Napoli - Sezione Misure di Prevenzione, per un patrimonio del valore complessivo di oltre 204 milioni di euro, riconducibile ai tre imprenditori di Acerra operanti nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Terra dei fuochi, confisca da 200 milioni per l?impero dei fratelli Pellini. Il tribunale: «Sono pericolosi»

