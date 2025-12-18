Estra per lo sport | ecco i vincitori de L’energia delle buone pratiche

Estra S.p.A. annuncia con entusiasmo i vincitori della V Edizione di “L’energia delle buone pratiche”, un’iniziativa che premia le associazioni sportive impegnate nella promozione dei valori educativi dello sport. Con il patrocinio del CONI e del CIP, questa call to action riconosce l’importanza di sostenere le realtà che, ogni giorno, fanno della pratica sportiva un mezzo di crescita e inclusione.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Estra S.p.A., multiutility del settore energia che da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva, è lieta di annunciare i vincitori della V Edizione della Call to Action "L'energia delle buone pratiche", un riconoscimento economico dedicato alle Associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale. Estra ha deciso anche quest'anno di premiare e supportare quelle realtà che, attraverso il proprio operato, sottolineassero il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione attraverso cui attuare azioni concrete a sostegno del territorio e della vita di comunità.

