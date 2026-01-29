Lavori green e buone pratiche dell' Umbria Legambiente svela i contenuti del prossimo EcoForum

Venerdì 13 febbraio si tiene al Teatro Pavone di Perugia il 9° EcoForum regionale sull’economia circolare. Legambiente presenta le buone pratiche dell’Umbria del 2025, raccolte nel Rapporto Comuni Ricicloni. L’evento si focalizza sui lavori green e sulle iniziative sostenibili messe in atto in regione, con un occhio alle esperienze più significative emerse nell’ultimo anno.

In vista del 9° EcoForum regionale sull'economia circolare, in programma venerdì 13 febbraio al Teatro Pavone a Perugia, Legambiente (promotrice dell'evento) anticipa le buone pratiche emerse in Umbria nel corso del 2025, segnalate all'interno del Rapporto Comuni Ricicloni. "Di buone pratiche - si legge nel dossier - che generano economia circolare e che ne incarnano i principi parliamo come al solito nelle pagine finali di questo rapporto, e con orgoglio notiamo ogni anno quanto di positivo e notevole venga fatto da aziende, amministrazioni e comunità". Eppure, come comunicato dalla Camera di Commercio dell'Umbria, i dati delle assunzioni dei settori green nel 2024 dicono che le professioni "verdi" crescono e rappresentano già quasi il 35% di tutte le nuove assunzioni, le più richieste sono i tecnici specializzati, gli operai qualificati nella gestione eco-compatibile dei processi, gli esperti in bioedilizia, i consulenti ambientali, le figure per la gestione sostenibile delle filiere agroalimentari, i tecnologi ambientali e gli installatori di impianti fotovoltaici.

