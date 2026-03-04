Terapie con psichedelici | Chieti ospita un dibattito nazionale per combattere la depressione persistente

Il 6 e 7 marzo a Chieti, nell’auditorium Cast dell’università “D’Annunzio”, si svolge un confronto nazionale dedicato alle terapie con psichedelici, alla ricerca clinica e alle questioni regolatorie che le riguardano. L’evento riunisce professionisti del settore e ricercatori per discutere delle applicazioni terapeutiche di queste sostanze e delle sfide legislative ancora aperte. La manifestazione si concentra sulle possibilità di trattamento contro la depressione persistente.

Il 6 e 7 marzo si terrà a Chieti, nell'auditorium Cast dell'università "D'Annunzio" un confronto nazionale su terapie psichedeliche, ricerca clinica e scenari regolatori. Il dibattito è promosso dall'associazione Luca Coscioni con le università di Chieti-Pescara, La Sapienza e Tor Vergata. Interverranno tra gli altri: Robert Giovanni Nisticò (Presidente Aifa), Alberto Siracusano (Presidente Css), Giovanni Martinotti (prima sperimentazione italiana psilocibina), Rick Doblin (Maps, Usa), David Erritzoe (Imperial college) e rappresentanti Ema e istituzioni europee.

L’Italia sperimenta gli psichedelici: che cos’è la psilocibina per la depressione e perché riapre il dibattitoQuanto accaduto per la prima volta in Italia con la somministrazione di psilocibina a una donna con depressione resistente all’ospedale Santissima...

Fungo allucinogeno contro la depressione resistente, l'associazione Luca Coscioni: "A Chieti si fa la storia delle terapie innovative""In Abruzzo si fa la storia delle terapie per la depressione resistente, che sia un inizio", è il commento dell'associazione Luca Coscioni riguardo...

Al via il primo corso italiano in Terapie Assistite con PsichedeliciCinque anni fa nasceva Illuminismo Psichedelico, un podcast da me promosso, prodotto dall’Associazione Luca Coscioni e affidato alla sapiente e disinvolta conduzione del giornalista e autore Federico ... huffingtonpost.it

Cure con i farmaci psichedelici, arriva il corso di formazione in Italia: «Efficaci per trattare depressione, ansia, dipendenze»Stigmatizzati, ma anche efficaci. Non solo l'Imperial College, Stanford, John Hopkins: la ricerca sull'efficacia delle terapie dei cosiddetti farmaci psichedelici adesso verrà approfondita anche in ... leggo.it

