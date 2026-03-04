Terapie con psichedelici | Chieti ospita un dibattito nazionale per combattere la depressione persistente

Il 6 e 7 marzo a Chieti, nell’auditorium Cast dell’università “D’Annunzio”, si svolge un confronto nazionale dedicato alle terapie con psichedelici, alla ricerca clinica e alle questioni regolatorie che le riguardano. L’evento riunisce professionisti del settore e ricercatori per discutere delle applicazioni terapeutiche di queste sostanze e delle sfide legislative ancora aperte. La manifestazione si concentra sulle possibilità di trattamento contro la depressione persistente.

Gli studi internazionali sono promettenti: trial di fase 2 sulla psilocibina pubblicati sul New England Journal of Medicine mostrano miglioramenti significativi nella depressione resistente Il 6 e 7 marzo si terrà a Chieti, nell’auditorium Cast dell’università “D’Annunzio” un confronto nazionale su terapie psichedeliche, ricerca clinica e scenari regolatori. Il dibattito è promosso dall’associazione Luca Coscioni con le università di Chieti-Pescara, La Sapienza e Tor Vergata. Interverranno tra gli altri: Robert Giovanni Nisticò (Presidente Aifa), Alberto Siracusano (Presidente Css), Giovanni Martinotti (prima sperimentazione italiana psilocibina), Rick Doblin (Maps, Usa), David Erritzoe (Imperial college) e rappresentanti Ema e istituzioni europee. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

