Tentata rapina all' Eurospin di Lomazzo | la cassiera blocca l’ex compagno di scuola

Martedì 3 marzo, all’Eurospin di Lomazzo, un uomo di circa trent’anni ha tentato di portare via del denaro dalla cassa, ma è stato fermato dalla cassiera che ha reagito prontamente. L’uomo, ex compagno di scuola di una delle dipendenti, è stato bloccato prima di riuscire a portare a termine il tentativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Un episodio coraggioso ha scosso ieri pomeriggio, martedì 3 marzo, il supermercato Eurospin di Lomazzo, dove un uomo di circa trent’anni ha tentato di rapinare la cassa. Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe avvicinato a una delle casse e, afferrando la cassiera per i capelli, le ha puntato contro una pistola chiedendo l’incasso. L’episodio, però, ha avuto un epilogo inaspettato: la dipendente, riconoscendo l’aggressore come suo ex compagno di scuola, lo ha chiamato per nome e lo ha intimato a fermarsi. “Non ti muovere, ti conosco!” avrebbe detto la cassiera, riuscendo così a dissuadere il malvivente, che si è visto costretto a fuggire a mani vuote. 🔗 Leggi su Quicomo.it

