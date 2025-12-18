Rapina e tentata estorsione sul treno per Lomazzo | per il minorenne scatta il trasferimento in comunità educativa

Un minorenne coinvolto in una rapina e tentata estorsione sul treno per Lomazzo è stato trasferito in una comunità educativa a Milano. L’intervento dei carabinieri di Fino Mornasco ha portato all’esecuzione di un’ordinanza cautelare, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel tutelare la sicurezza e il benessere dei minori coinvolti in situazioni delicate.

Nella serata del 17 dicembre 2025 i carabinieri della stazione di Fino Mornasco hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare che dispone il collocamento di un minorenne presso una comunità educativa del capoluogo lombardo. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano.

