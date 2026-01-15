Monza entra in un bar e minaccia la cassiera con un coltello | quattordicenne arrestato per tentata rapina

Il 12 gennaio a Monza, un quattordicenne è stato arrestato per aver tentato di rapinare un bar nel centro storico, minacciando la cassiera con un coltello. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il giovane in flagranza di reato, contribuendo alla sicurezza della zona. Questa vicenda evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di polizia per prevenire episodi di criminalità.

Monza, 15 gennaio 2026 – Nel pomeriggio del 12 gennaio scorso, gli agenti della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Monza e della Brianza hanno arrestato un quattordicenne sorpreso in flagranza del reato di tentata rapina aggravata ai danni della titolare di un esercizio commerciale nel centro storico. Monza: tenta la rapina al bar con un coltello, quattordicenne bloccato Intorno alle 13 di quel giorno, la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni residenti che riferivano la presenza di un giovane armato all'interno di un esercizio di via Lambro.

