Tentano la truffa dello specchietto e chiedono 400 euro | foglio di via per due 20enni

Due giovani di 20 anni sono stati fermati dalla Polizia Locale dopo aver tentato di truffare un automobilista con la tecnica dello specchietto, chiedendo 400 euro come risarcimento. La manovra è stata interrotta prima che potessero portare a termine l’imbroglio, e ai due è stato notificato un foglio di via. La vicenda si è svolta ad Ancona.

ANCONA – Hanno provato a spillare 400 euro a un’automobilista con la tecnica della truffa dello specchietto, ma l’intervento della Polizia Locale ha mandato all’aria il loro piano. Protagonisti un uomo e una donna, entrambi poco più che 20enni e residenti fuori regione, che ora dovranno. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

