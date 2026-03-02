signora mi deve risarcire ad ancona tentano la truffa dello specchietto foglio di via per due ventenni

A Ancona, due ventenni sono stati allontanati dalla città con un foglio di via di tre anni dopo aver tentato di truffare un automobilista usando la tecnica dello specchietto. La scena si è verificata in strada, dove uno dei giovani ha avvicinato un conducente e ha chiesto un risarcimento, sostenendo che gli fosse dovuto. La polizia ha identificato e allontanato i due ragazzi immediatamente.

Tentano la truffa dello specchietto e chiedono 400 euro: foglio di via per due 20enniANCONA – Hanno provato a spillare 400 euro a un’automobilista con la tecnica della truffa dello specchietto, ma l’intervento della Polizia Locale ha...

Denuncia e foglio di via per 36enne dopo “truffa dello specchietto” ai danni di una salentinaLECCE – Una denuncia e un foglio di via dopo il classico raggiro dello specchietto, ma anche tre avvisi orali e verifiche su persone e veicoli in...

Signora, mi deve risarcire, ad Ancona tentano la truffa dello specchietto, foglio di via per due ventenniDue giovani sono stati allontanati da Ancona per tentata truffa con la tecnica dello specchietto. Foglio di via e divieto di ritorno per tre anni. virgilio.it

