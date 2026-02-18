Paura a Caivano ubriaco ghanese tenta di rapire un bimbo di 5 anni in un supermarket davanti agli occhi della madre video
Un uomo ghanese ubriaco ha tentato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato di via Atellana a Caivano, di fronte alla madre del piccolo. L’uomo ha rivolto al bambino frasi minacciose, chiedendo “Non è tuo figlio, dammelo”, mentre si avvicinava con atteggiamento aggressivo. La scena è stata ripresa in un video che sta circolando sui social, mostrando la paura della madre e la confusione tra i presenti.
“Non è tuo figlio, dammelo”. Choc a Caivano: un ubriaco tenta di rapire un bambino di 5 anni che era in compagnia della madre in un supermercato di via Atellana. L’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese, è stato fortunatamente messo in fuga dai presenti. È stato poi arrestato dai Carabinieri della compagnia di Caivano e deve rispondere del reato di tentato sequestro di persona. Grazie alle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno potuto ricostruire la dinamica dell’episodio Caivano, ubriaco tenta di rapire un bimbo di 5 anni davanti alla madre. Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
