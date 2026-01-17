Tenta di investire poliziotti durante un controllo | arrestato 32enne

Durante un controllo a Bitonto, un uomo di 32 anni ha tentato di scappare a bordo di un'auto, cercando di investire tre agenti di polizia. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il peggio, e l’uomo è stato successivamente arrestato. L’episodio evidenzia le tensioni in alcune situazioni di controllo, sottolineando l’importanza del rispetto delle procedure e della sicurezza pubblica.

Nel corso di un'operazione degli agenti in un garage di Bitonto, l'uomo, alla guida di una Golf, avrebbe tentato di travolgere gli agenti: è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio aggravato Nel corso di un controllo in un garage di Bitonto, avrebbe tentato di darsi alla fuga alla guida di un'auto e cercando di investire tre poliziotti. L'uomo, un 32enne di Bitonto con precedenti, è stato arrestato e condotto in carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti contestati risalgono al 28 aprile 2025. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Bari, impegnati in un servizio per il contrasto dei furti di auto di grossa cilindrata destinate a essere poi cannibalizzate, stavano eseguendo un controllo all'interno di un garage di Bitonto.

