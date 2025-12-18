Bollette di luce e gas in calo nel 2026 | ecco quanto risparmieranno le famiglie

Nel 2026 le famiglie italiane potrebbero finalmente beneficiare di bollette di luce e gas più leggere, segnando una svolta significativa dopo anni di aumenti e incertezze. Questa riduzione dei costi energetici rappresenta una speranza concreta di alleggerire le spese quotidiane e migliorare la stabilità economica delle famiglie. Un cambiamento atteso che potrebbe influire positivamente sui bilanci domestici, offrendo un respiro di sollievo a milioni di cittadini.

Le bollette dovrebbero tornare, finalmente, a far respirare i bilanci delle famiglie italiane. Dopo anni di rincari e forte incertezza, il 2026 potrebbe rappresentare la svolta sul fronte dei costi energetici. Secondo un’analisi di Facile.it, il prossimo anno una famiglia tipo potrà risparmiare fino a 200 euro tra luce e gas, grazie a un calo complessivo dei prezzi dell’energia. Bollette più leggere nel 2026: spesa giù del 9% per le famiglie. Le stime indicano che nel 2026 la spesa complessiva per luce e gas di una famiglia tipo con contratto nel mercato libero a tariffa variabile si fermerà a 2. 🔗 Leggi su Panorama.it

