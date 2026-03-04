Tennista minacciata di morte | Devi perdere Su Whatsapp la foto di una pistola Il racconto di Lucrezia Stefanini

Una tennista è stata minacciata di morte prima di una partita, con un messaggio che includeva una foto di una pistola inviata su WhatsApp. Nel messaggio erano presenti anche riferimenti a lei, alla famiglia e al luogo in cui vive. La giocatrice ha raccontato di aver ricevuto questa comunicazione poco prima dell’evento sportivo. La vicenda è stata resa nota attraverso le sue dichiarazioni.

Carmignano (Prato), 4 marzo 2026 – Minacciata di morte prima di una partita, con la foto di una pistola inviata via Whatsapp e una serie di riferimenti a lei, alla famiglia e al luogo in cui vive. La protagonista dell'incubo si chiama Lucrezia Stefanini, tennista originaria di Carmignano, numero 138 del ranking Wta. Attraverso un video su Instagram ha reso note le minacce ricevute prima della partita poi persa al primo turno delle qualificazioni per il main draw del WTA 1000 di Indian Wells contro l'andorrana Victoria Jimenez Kasintseva. La tennista pratese Lucrezia Stefanini Il messaggio "Verso l'una ho ricevuto un messaggio Whatsapp dove mi minacciavano se avessi vinto la partita.