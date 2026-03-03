Lucrezia Stefanini minacciata dagli scommettitori del tennis | Mi hanno mandato la foto di una pistola

Dopo aver perso nelle qualificazioni del torneo di Indian Wells, Lucrezia Stefanini ha dichiarato di aver ricevuto minacce da alcuni tifosi scommettitori. Secondo quanto riferito, le hanno inviato una foto di una pistola. La tennista ha deciso di denunciare l’accaduto, evidenziando le intimidazioni ricevute in seguito alle sue partite. La vicenda riguarda quindi comportamenti aggressivi da parte di tifosi coinvolti nelle scommesse sul tennis.

