Lucrezia Stefanini, tennista italiana di 27 anni e numero 138 del ranking WTA, ha denunciato di aver ricevuto minacce dagli scommettitori nel mondo del tennis. La giocatrice ha condiviso di aver ricevuto una foto di una pistola e i nomi dei suoi genitori, segnalando un episodio di intimidazione che va oltre le minacce abituali. La Stefanini ha scelto di rendere pubblica la situazione per evidenziare il problema.

Ancora minacce dagli scommettitori. Ancora nel tennis. Ma questa volta si è andati oltre. A denunciare tutto è stata Lucrezia Stefanini, tennista italiana di 27 anni numero 138 del ranking Wta. Solitamente gli scommettitori invadono i profili social con account falsi e decidono di scrivere ai tennisti o in direct o tra i commenti. A Stefanini hanno scritto su Whatsapp, minacciando di morte lei e la sua famiglia attraverso l’utilizzo di dati personali reali: “Ho ricevuto minacce di morte se non avessi perso la partita. Hanno nominati i miei genitori e il posto dove sono nata. Mi hanno inviato la foto di una pistola. Ho denunciato tutto alla Wta che mi ha messo a disposizione più la sicurezza nei miei confronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno mandato una foto di una pistola e i nomi dei miei genitori”: le minacce choc degli scommettitori a Lucrezia Stefanini

