Aryna Sabalenka sulla sfida contro Nick Kyrgios | Stiamo portando il tennis ad un livello superiore

Aryna Sabalenka, numero 1 WTA, si è espressa sul confronto con Nick Kyrgios, definendolo una sfida che eleva il livello del tennis. Intervistata al “Tonight Show” di Jimmy Fallon, la tennista bielorussa ha condiviso la sua fiducia nel successo contro l’australiano, sottolineando l’importanza di questa “battaglia dei sessi” per lo sport.

La bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 WTA, ha parlato al “ Tonight Show ” di Jimmy Fallon dell’esibizione prevista contro l’ australiano Nick Kyrgios, definita “ La battaglia dei sessi “, dicendosi sicura di battere il tennista oceanico. Sull’ esibizione con l’australiano: “ Mi piace mettermi alla prova, e giocare contro un uomo, contro Nick Kyrgios, è una sfida enorme. Stiamo portando il tennis ad un livello superiore. La visibilità che ha già è incredibile, molte persone verranno a vederci. È un momento storico, ma lo facciamo per divertirci, per aiutare il tennis a crescere. Sarà una partita di alto livello in cui lo batterò, questo è sicuro al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it