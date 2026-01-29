Tennis Aryna Sabalenka in finale agli Australian Open

Aryna Sabalenka conquista la sua quarta finale di fila agli Australian Open. La tennista bielorussa batte senza problemi Elina Svitolina con un punteggio di 6-2, 6-3 in poco più di un’ora. Ora si prepara alla partita decisiva a Melbourne Park, dopo aver mostrato grande solidità in campo.

Roma, 29 gen. (askanews) – Aryna Sabalenka centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open. La bielorussa prosegue il suo cammino a Melbourne Park grazie alla netta vittoria su Elina Svitolina: 6-2, 6-3 il punteggio finale in un’ora e un quarto di gioco. Una sfida gestita senza grandi difficoltà da Sabalenka, dominante dall’inizio alla fine. Ancora imbattuta nel 2026 (il record è 11-0 con zero set persi), la n. 1 al mondo centra la quarta finale consecutiva agli Australian Open (c’erano riuscite prima solo Evonne Goolagong e Martina Hingis) e la settima finale Slam consecutiva sul cemento (come Hingis e Steffi Graf).🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

