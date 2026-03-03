Stefanini minacce di morte su WhatsApp | Mi hanno inviato la foto di una pistola e i nomi dei miei genitori

A Indian Wells, prima dell’esordio nelle qualificazioni, un’atleta italiana ha ricevuto minacce di morte su WhatsApp. Le comunicazioni includevano una foto di una pistola e i nomi dei suoi genitori. L’episodio si è verificato poco prima dell’inizio del torneo e ha coinvolto messaggi minacciosi indirizzati all’atleta, che ha denunciato l’accaduto alle autorità.

Insulti e minacce degli scommettitori sui social dei giocatori sono purtroppo una triste abitudine, ma mai si era sentito di minacce di morte direttamente su WhatsApp, sul numero privato. È accaduto a Lucrezia Stefanini, azzurra di Billie Jean King Cup di 27 anni. La numero 138 al mondo si trova a Indian Wells dove ieri ha giocato e perso nelle qualificazioni del torneo californiano. Oggi, sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui racconta l'accaduto: "Faccio questo video per denunciare quello che mi è accaduto prima della partita - ha detto la tennista, eliminata da Victoria Jimenez Kasintseva in tre set in apertura delle qualificazioni -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

