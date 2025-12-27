Milano, 27 dicembre 2025 – Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a orientali. Sulla Lombardia stiamo osservando un generale miglioramento delle condizioni meteo con ritorno a un tempo più asciutto e soleggiato. La rimonta infatti di un campo di alta pressione riporterà condizioni di tempo stabile e asciutto fino almeno all'ultimo dell'anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia, temperature miti anche in alta montagna fino a fine anno

