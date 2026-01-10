La versione di Giorgia fra giustizia sicurezza e il Colle | Hannoun? Gli sono stati stesi tappeti rossi

Giorgia Meloni, nel corso di tre anni, ha modificato significativamente la tradizionale conferenza stampa di fine anno, un appuntamento storico in Italia. La premier ha reinterpretato questa occasione, tipica di figure politiche di lunga data come Andreotti, adattandola alle dinamiche attuali di giustizia e sicurezza. In questo contesto, le visite di ospiti come Hannoun e i loro accoglimenti evidenziano i cambiamenti nelle relazioni istituzionali e nelle strategie politiche del governo.

Dalla fine all'inizio, alla faccia delle tradizioni. Giorgia Meloni da ormai tre anni ha trasformato la consueta conferenza stampa di fine anno, inaugurata nel lontano 1977 da Andreotti, in un appuntamento che inaugura la stagione («A inizio anno c'è un clima più disteso, a fine dicembre so' tutti più arrabbiati» fa notare uno dei giornalisti in sala). La premier si sottopone a quaranta domande, una maratona da 2 ore e 40. Non è un record solo perché in passato, lei stessa, aveva sfiorato le tre ore. Tra i suoi predecessori piùrecentisoloGiuseppeConte le tiene testa con 2 ore e 50 minuti del 2019.

