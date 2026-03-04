Teheran minaccia l' Europa | Qualsiasi azione difensiva sarà un atto di guerra

Teheran ha dichiarato che qualsiasi azione difensiva da parte dell’Europa sarà considerata un atto di guerra. Lunedì, sono stati respinti attacchi contro una base inglese a Cipro, e ieri sono stati colpiti due siti francesi ad Abu Dhabi. Questi episodi rappresentano un possibile aumento della tensione tra Iran e le potenze occidentali, con rischi di un’escalation più ampia.

La sfida di Trump: "Capacità militari distrutte". Teheran avverte l'Europa Gli attacchi sferrati - e respinti - lunedì alla base inglese di Cipro, e ieri a due basi francesi ad Abu Dhabi sono un pericoloso segnalo di un’escalation della guerra in Iran che potrebbe coinvolgere direttamente l’Unione europea. Non a caso sempre ieri Teheran ha avvertito che qualunque «azione difensiva dai Paesi europei sarà considerata un atto di guerra». Ed è stata proprio la Presidenza cipriota del Consiglio Ue a convocare d’urgenza una riunione del Sistema Integrato di Risposta Politica alle Crisi (IPCR) per affrontare la situazione generale e le prospettive in relazione agli ultimi sviluppi in Iran, nonché per esaminare le potenziali implicazioni di questa situazione in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerati un atto di guerra"Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

