Iran minaccia l' Ue qualsiasi azione militare dei Paesi dell' Europa sarà considerati un atto di guerra
L'Iran ha dichiarato che qualsiasi azione militare da parte dei Paesi europei sarà considerata un atto di guerra. La minaccia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Teheran e l’Unione europea, senza che siano stati annunciati interventi o risposte ufficiali da parte dei Paesi europei. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla questione.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”. Una minaccia di fronte alla quale i Paesi dell’Ue stanno reagendo mobilitando le forze armate e preparandosi alle possibili ripercussioni economiche in Europa a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran. Iran, minaccia di guerra all’Europa Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, riporta l’emittente Al Jazeera, accusa Israele e Stati Uniti di aver dato il via a un attacco militare priva di giustificazione. “Il nemico sta commettendo un genocidio in Iran – afferma Araghchi – e non ci ha lasciato altra scelta se non quella di resistere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Nuova ondata di attacchi su Teheran, Netanyahu: «Sarà azione rapida». L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni risposta militare è un atto di guerra, statene fuori» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.
L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni azione militare è un atto di guerra, statene fuori». L’Idf entra in Libano, colpita l’ambasciata Usa a Riad – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.
Iran, quasi metà della potenza aerea USA schierata: siamo alla vigilia della guerra
