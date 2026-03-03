L'Iran ha dichiarato che qualsiasi azione militare da parte dei Paesi europei sarà considerata un atto di guerra. La minaccia arriva in un momento di tensioni crescenti tra Teheran e l’Unione europea, senza che siano stati annunciati interventi o risposte ufficiali da parte dei Paesi europei. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulla questione.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”. Una minaccia di fronte alla quale i Paesi dell’Ue stanno reagendo mobilitando le forze armate e preparandosi alle possibili ripercussioni economiche in Europa a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran. Iran, minaccia di guerra all’Europa Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, riporta l’emittente Al Jazeera, accusa Israele e Stati Uniti di aver dato il via a un attacco militare priva di giustificazione. “Il nemico sta commettendo un genocidio in Iran – afferma Araghchi – e non ci ha lasciato altra scelta se non quella di resistere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerati un atto di guerra"

Nuova ondata di attacchi su Teheran, Netanyahu: «Sarà azione rapida». L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni risposta militare è un atto di guerra, statene fuori» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni azione militare è un atto di guerra, statene fuori». L’Idf entra in Libano, colpita l’ambasciata Usa a Riad – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Iran, quasi metà della potenza aerea USA schierata: siamo alla vigilia della guerra

Contenuti e approfondimenti su Iran minaccia

Temi più discussi: Le reazioni in Europa all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, operazione estesa all'intera regione; Iran, Europa batte un colpo: 3 paesi pronti ad 'azioni difensive', cosa dice Italia; Medvedev contro Trump: Il pacifista ha mostrato il suo vero volto sull'Iran; Ue, 'l'Iran è una minaccia globale, esplorare percorsi diplomatici'.

Iran, arriva la minaccia all'Europa: Atto di guerra. Si rischia una nuova escalationLe parole arrivate oggi da Esmaeil Baqaei segnano un salto di qualità nello scontro tra Teheran e l’Occidente: «Sarebbe un atto di ... iltempo.it

Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele ... tg24.sky.it

Crisi Medio Oriente, l’Iran minaccia l’Europa: scatta l’allerta militare e i Paesi si mobilitano. Link nel primo commento - facebook.com facebook

Arriva la minaccia dell’ #Iran all’Europa: “Atto di #guerra”. Si rischia una nuova escalation #ue #3marzo #iltempoquotidiano x.com