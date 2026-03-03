L'Iran ha dichiarato che qualsiasi azione militare da parte dei Paesi europei sarà interpretata come un atto di guerra. Le autorità iraniane hanno espresso questa posizione pubblicamente, avvertendo che non resteranno inattivi di fronte a eventuali attacchi. I Paesi dell’Unione Europea stanno valutando le proprie risposte, anche dal punto di vista militare, senza ancora aver preso decisioni definitive.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta”. Una minaccia di fronte alla quale i Paesi dell’Ue stanno reagendo mobilitando le forze armate e preparandosi alle possibili ripercussioni economiche in Europa a seguito dell’attacco di Usa e Israele all’Iran. Iran, minaccia di guerra all’Europa Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, riporta l’emittente Al Jazeera, accusa Israele e Stati Uniti di aver dato il via a un attacco militare privo di giustificazione. “Il nemico sta commettendo un genocidio in Iran – afferma Araghchi – e non ci ha lasciato altra scelta se non quella di resistere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerata un atto di guerra"

Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerati un atto di guerra"Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede...

Nuova ondata di attacchi su Teheran, Netanyahu: «Sarà azione rapida». L’Iran minaccia l’Europa: «Ogni risposta militare è un atto di guerra, statene fuori» – La direttaNel quarto giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata da due droni.

Iran, quasi metà della potenza aerea USA schierata: siamo alla vigilia della guerra

Aggiornamenti e notizie su Iran minaccia

Temi più discussi: Le reazioni in Europa all'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, operazione estesa all'intera regione; Iran, Europa batte un colpo: 3 paesi pronti ad 'azioni difensive', cosa dice Italia; Doppio standard Ue: condanna l'Iran ma tace sull'attacco di Israele e Stati Uniti; Ue, 'l'Iran è una minaccia globale, esplorare percorsi diplomatici'.

Iran, arriva la minaccia all'Europa: Atto di guerra. Si rischia una nuova escalationLe parole arrivate oggi da Esmaeil Baqaei segnano un salto di qualità nello scontro tra Teheran e l’Occidente: «Sarebbe un atto di ... iltempo.it

Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-IsraeleLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele ... tg24.sky.it

Crisi Medio Oriente, l’Iran minaccia l’Europa: scatta l’allerta militare e i Paesi si mobilitano. Link nel primo commento - facebook.com facebook

Arriva la minaccia dell’ #Iran all’Europa: “Atto di #guerra”. Si rischia una nuova escalation #ue #3marzo #iltempoquotidiano x.com