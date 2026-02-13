MotoGP Fermin Aldeguer salterà anche i test di Buriram e l’esordio stagionale Al suo posto Michele Pirro

Fermin Aldeguer non prenderà parte ai test di Buriram e salterà anche l’esordio stagionale in MotoGP. Al suo posto, il team Gresini ha deciso di schierare Michele Pirro. La speranza di Aldeguer e del team era di recuperare rapidamente dall’infortunio al femore subito a inizio gennaio, ma le aspettative sono state deluse. L’incidente ha rallentato i piani e ora il giovane pilota dovrà attendere ancora prima di tornare in pista.

La speranza sua e del team erano rivolte ad un recupero-lampo dopo l’infortunio al femore di inizio gennaio, ma i sogni di Fermin Aldeguer e del team Gresini sono naufragati contro la dura realtà. Lo spagnolo, infatti, è ancora impegnato nel recupero dopo l’operazione subita e, come ampiamente previsto e preventivabile, le tempistiche si stanno dilatando. Fermin Aldeguer, come è stato comunicato, salterà sia i test di Buriram, sia l’esordio stagionale che si terrà sullo stesso tracciato, in occasione del Gran Premio di Thailandia. “ Quando tornerò? Spero il prima possibile, ma per ora non posso dire una data precisa, una gara sicura. 🔗 Leggi su Oasport.it

