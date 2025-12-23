Aspettando la Befana…a teatro con Martina Testadura
Come ormai tradizione, in occasione della Festa dell’Epifania, Russi organizza al Teatro Comunale un evento gratuito per i più piccoli. Quest’anno, domenica 4 gennaio andrà in scena lo spettacolo con musica dal vivo “Martina Testadura”, a cura della compagnia TeatroViola, con testo e regia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Pattinaggio gratuito al PalaTazzoli: sport e divertimento aspettando Natale e la Befana
Leggi anche: Befana a teatro con 'La burla' - Spettacolo di circo contemporaneo
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.
“Aspettando la Befana!” Lunedì 5 gennaio 2026 17.30 Il nuovo anno si apre all’insegna della magia e delle emozioni per grandi e piccoli. Il primo spettacolo del 2026 sarà una favola senza tempo, capace di parlare al cuore: LA VERA BELLEZZA SI T - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.