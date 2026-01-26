Al PokerStarsOpen, i primi risultati iniziano a delinearsi: Theodoridis si aggiudica la vittoria nel torneo Warm Up. Mentre si avvicina l’inizio ufficiale del Main Event, al terzo piano del Casinò di Campione si sono già svolti i primi tornei di questa lunga manifestazione che continuerà fino ai primi giorni di febbraio.

In attesa dello start ufficiale del Main Event, al terzo piano del Casinò di Campione sono già scattati i primi tornei del lungo Festival che ci accompagnerà fino al primo giorno di febbraio. Il Warm Up ha visto al tavolo oltre 200 persone. A trionfare è stato l'italo-greco Aris Theodoridis Il motore è ripartito e i giri stanno pian piano salendo. Il primo Festival del 2026 è ufficialmente partito e il weekend appena concluso ha consegnato i primi trofei. Tra i vincitori troviamo Aris Theodoridis che si è portato a casa il Warm Up dell'Open di Campione Lo start ufficiale è arrivato. A Campione è iniziato il countdown verso il fulcro del PokerStars Open di Campione 2026: il Main Event. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al PokerStarsOpen arrivano i primi successi: Theodoridis trionfa nel Warm Up

Pokerstars Open Campione apre la stagione 2026 live: l'anno scorso il debutto da recordCon il ritorno del PokerStars Open Campione, forte del successo ottenuto nel 2025, si inaugura il calendario Poker Live 2026 ... tuttosport.com