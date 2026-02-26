Polizia municipale Ciavarrella Futuro Nazionale | Taser indispensabile per gli agenti
Angelo Ciavarrella, responsabile provinciale di Futuro Nazionale e consigliere comunale pisano, interviene sulla proposta di rimuovere il taser dalle dotazioni della Polizia municipale: "La proposta presentata da Una Città in Comune disconosce i recenti fatti di cronaca, che sottolineano quanto.
"No a politiche securitare e violente: si tolga il taser alla Polizia Municipale"Diritti in Comune propone la modifica del regolamento della Polizia Municipale per cancellare la previsione dell'arma a impulsi elettrici Cancellare...
