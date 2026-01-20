Il sindaco Mezzetti ha chiarito che le aperture extra per i conferimenti dei rifiuti non comportano costi aggiuntivi, purché si utilizzi correttamente il sacco da 30 litri. Per evitare sforamenti e rispettare la tariffa puntuale, si raccomanda ai cittadini di riempire bene i sacchetti, contribuendo a una gestione più efficiente dei rifiuti nel rispetto delle norme.

Modena, 20 gennaio 2026 – “Per evitare sforamenti dei conferimenti i cittadini si accertino di riempire bene i sacchetti da 30 litri dell’’indifferenziata”. Lo specifica il sindaco Massimo Mezzetti a proposito delle polemiche sui costi dell’introduzione della tariffa puntuale e degli abbandoni intorno ai cassonetti. “Invito tutti a non farsi prendere dal panico da introduzione della Tcp perché, se pensiamo a un’utenza composta da una coppia, si hanno a disposizione 28 conferimenti in un anno”. Come ottimizzare lo scarto domestico. Il sindaco osserva che spesso si potrebbe ottimizzare lo scarto domestico: “Se uno fa bene la differenziata il sacco da 30 litri lo riempie anche ogni 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tariffa puntuale dei rifiuti, il sindaco Mezzetti: “Aperture extra costose? No, se si riempie bene il sacco da 30 litri”

Leggi anche: Cambia il sistema dei raccolta dei rifiuti. Da gennaio si passa alla Tariffa puntuale

Leggi anche: Anche a Fossacesia parte la “tariffa puntuale” dei rifiuti: si comincia da Villa Scorciosa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Tariffa puntuale, Vita in Centro: Ci saranno problemi di spazio e decoro; La nuova Tariffa puntuale sui rifiuti entra a regime: cosa cambia in bolletta e quanto costeranno i conferimenti extra; Tariffa puntuale TARI, verità e non fake news; Rifiuti abbandonati dopo la tariffa puntuale. L’amarezza del sindaco: Modena, dov’è finito il tuo senso civico?.

Indifferenziata: con la tariffa puntuale più di 30 chili in meno per abitante - I rifiuti urbani indifferenziati ammontano a 625.624 tonnellate, che corrispondono a una media di 140 chili per abitant ... ilrestodelcarlino.it

Rifiuti, Tarasconi: «Iren non ha gestito bene il passaggio al nuovo sistema» - Il sindaco: «Le difficoltà sono innegabili, ma alcuni comportamenti dei cittadini non sono figli della tariffa puntuale. Prima di criticare Iren volevamo vedere un rodaggio» ... ilpiacenza.it

Come funziona la nuova tariffa puntuale dei rifiuti “TCP” Come posso contenere l’importo della bolletta Separando i rifiuti e facendo bene la differenziata, in modo da ridurre i conferimenti di rifiuti indifferenziati. Per le famiglie restano confermate le agevolazi - facebook.com facebook