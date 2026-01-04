A Borgo a Mozzano, a partire da gennaio, entrerà in vigore la nuova modalità di raccolta differenziata con tariffa puntuale, dopo la conclusione della fase sperimentale. Da questo momento, i conteggi relativi ai rifiuti non saranno più simulati, ma effettivi, contribuendo a un sistema più preciso e trasparente di gestione dei rifiuti. Questa iniziativa, promossa da Ascit - Reti Ambiente, mira a migliorare la raccolta e il riciclo nel territorio.

Dopo la chiusura della fase sperimentale della tariffazione puntuale e della nuova modalità di raccolta differenziata introdotta da Ascit - Reti Ambiente a Borgo a Mozano, scatta il secondo step e da gennaio i conteggi non saranno più virtuali, bensì effettivi. "Le primissime fasi della nuova tariffazione puntuale – spiegano il sindaco Patrizio Andreuccetti e l’assessore all’ambiente, Silvia Valentini – hanno suscitato inevitabili perplessità e dubbi. La soddisfazione sta tutta nella risposta che la cittadinanza ci ha dato, infatti, nonostante la raccolta differenziata sia attiva da anni a Borgo a Mozzano, con l’avvio della sperimentazione si è chiesto alla cittadinanza un vero e proprio "salto di qualità", necessario per migliorare ulteriormente i risultati e ridurre il rifiuto indifferenziato, quello che incide maggiormente sia sull’ambiente sia sui costi di gestione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti. A Borgo a Mozzano via alla tariffa puntuale

Leggi anche: Cambia il sistema dei raccolta dei rifiuti. Da gennaio si passa alla Tariffa puntuale

Leggi anche: Raccolta rifiuti, anche Mercato Saraceno passa alla tariffa puntuale: "Qui differenziata all'88%"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Raccolta dei rifiuti. A Borgo a Mozzano via alla tariffa puntuale; Borgo a Mozzano, ok alla tariffazione puntuale; Ogni giorno centinaia di persone al presepe di Salita a Pian di Gioviano.

Raccolta dei rifiuti. A Borgo a Mozzano via alla tariffa puntuale - Conclusa positivamente la fase di sperimentazione, adesso le nuove regole. lanazione.it