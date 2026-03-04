Taranto Stano lancia l’allarme su rifiuti e conti comunali

Il responsabile dei rifiuti e dei conti del Comune di Taranto ha espresso preoccupazione riguardo alla gestione dei rifiuti e alla stabilità finanziaria dell'ente. La situazione attuale solleva interrogativi sulla capacità del Comune di mantenere gli impegni economici e di garantire un servizio efficiente ai cittadini. Le autorità locali sono chiamate a intervenire per affrontare le criticità segnalate.

"I numeri contenuti nello schema di DUP 2026-2028 parlano chiaro e delineano un quadro inquietante per il futuro di Taranto. Mentre l'amministrazione fissa obiettivi di raccolta differenziata al 50% entro il 2026, la realtà cittadina racconta una storia di inefficienze che pesano direttamente sulle tasche dei contribuenti e sulla vivibilità dei quartieri." "Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) prevede accantonamenti per oltre 42 milioni di euro per il solo 2026, una cifra che sfiora i 43 milioni negli anni successivi.