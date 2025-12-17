Debiti fuori bilancio Lazzàro FdI | Il Comune di Taranto continua a navigare a vista nonostante l’allarme della Corte dei Conti

Il Comune di Taranto continua a far salire i debiti fuori bilancio, ignorando l’allarme lanciato dalla Corte dei Conti. Nonostante la situazione finanziaria sia ormai critica, l’amministrazione sembra navigare a vista, aggravando una crisi che richiede interventi decisivi e trasparenza. La costante crescita di queste passività mette a rischio la stabilità dell’ente e la fiducia dei cittadini.

© Tarantinitime.it - Debiti fuori bilancio, Lazzàro (FdI) : “Il Comune di Taranto continua a navigare a vista nonostante l’allarme della Corte dei Conti” Tarantini Time Quotidiano Continuano ad accumularsi i debiti fuori bilancio al Comune di Taranto, nonostante la situazione finanziaria dell’ente sia ormai da tempo estremamente delicata, come chiaramente evidenziato dall’ultima relazione della Corte dei Conti. Una condizione che desta forte preoccupazione e che impone una riflessione seria sulla gestione delle risorse pubbliche. Ritengo grave che, a fronte dei richiami degli organi di controllo, l’amministrazione comunale continui a procedere senza un reale cambio di passo. Il ricorso sistematico ai debiti fuori bilancio, come da risconti di determinazioni dell’Ente civico, non può essere considerato una prassi ordinaria: è il sintomo evidente di una programmazione carente e di una gestione che scarica sui cittadini il peso di scelte amministrative discutibili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Leggi anche: Debiti fuori bilancio: conto da mezzo milione per il Comune di Salerno Leggi anche: Bilancio fuori tempo massimo, Consiglio di Stato: "Comune da sciogliere" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Debiti fuori bilancio: conto da mezzo milione per il Comune di Salerno - La voce più pesante riguarda l'Ufficio Sinistri e Gare (370mila euro). salernotoday.it

Ripatransone, condanna per debiti fuori bilancio: l’opposizione cerca i responsabili. Progetto Paese: «Non devono essere i cittadini a pagare» - RIPATRANSONE Riconoscimento del debito fuori bilancio: arriva la denuncia del gruppo di opposizione “Progetto Paese”. corriereadriatico.it

Consiglio regionale, approvate misure su debiti fuori bilancio e mozione unanime per l’occupazione - 26, presieduta da Quintino Pallante, il Consiglio regionale ha approvato tre proposte di legge per il ... molisenetwork.net

CONSIGLIO REGIONALE APPROVA PROPOSTA DI LEGGE PITTELLA-MOREA SU LAVORATORI EX-APEA, DDL RELATIVO AI DEBITI FUORI BILANCIO COMMISSIONI PROVINCIALI ESPROPRI E RENDICONTO ARPAB 2024 - facebook.com facebook

Crotone, convocato il Consiglio comunale: sul tavolo 11 punti tra interrogazioni, mozioni, gemellaggi e debiti fuori bilancio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.