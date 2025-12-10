Tajani in India alla proclamazione cucina italiana patrimonio Unesco festeggia con il tricolore – Il video
Il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, Antonio Tajani ha partecipato alla cerimonia di proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO. Un momento di grande riconoscimento internazionale, celebrato con entusiasmo e il tricolore, sottolineando l'importanza culturale e gastronomica dell'Italia nel mondo.
(Agenzia Vista) India, 10 dicembre 2025 "Viva l'Italia, viva la cucina italiana", le parole di Tajani, a Nuova Delhi in India per la proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'Unesco. Il Ministro degli Esteri ha poi sventolato il tricolore. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Tajani in India per rafforzare i legami economici, culturali e politici. Incontri con Modi e Jaishankar ilsole24ore.com/art/tajani-ind… Vai su X
La visita del ministro Tajani include incontri con Modi e Jaishankar, accordi sportivi, iniziative culturali e un business forum con grandi aziende e fondi indiani - facebook.com Vai su Facebook
