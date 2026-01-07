Ambiente taglio del 75% al fondo anti smog per la qualità dell' aria in Pianura padana
È stato deciso un taglio del 75%, pari a 240 milioni di euro, al Fondo dedicato al miglioramento della qualità dell’aria nella Pianura padana. Questa regione, tra le più inquinate d'Europa, vede ora una riduzione significativa delle risorse destinate alle strategie di intervento ambientale, sollevando questioni sulla gestione e l’efficacia delle misure di tutela ambientale nella zona.
Un taglio drastico, di ben il 75% pari a 240 milioni di euro, al Fondo per il finanziamento di specifiche strategie di intervento volte al miglioramento della qualità dell’aria nella Pianura padana, la zona più inquinata d'Europa, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, per concentrazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
