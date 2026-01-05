FdI scrive al presidente Agcom | Intervenire sui social si diffondono odio e menzogne

Fratelli d’Italia ha scritto all’Agcom, rappresentata dal presidente della commissione telecomunicazioni Salvatore Deidda, evidenziando come sui social continuino a diffondersi odio e menzogne. La comunicazione sottolinea la necessità di interventi più efficaci per contrastare questi fenomeni, che minano il confronto civile e la sicurezza online. La questione rimane centrale nel dibattito sulla regolamentazione dei mezzi di comunicazione digitali.

L’odio sui social non si blocca. E per questo, Fratelli d’Italia, attraverso il presidente della commissione telecomunicazioni e trasporti della Camera, Salvatore Deidda, si è rivolto ad Agcom. La lettera di Deidda a Lasorella. “Nella mia qualità di Presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati- si legge nella lettera che Deidda ha inviato al presidente Agcom, Giacomo Lasorella, intendo sottoporre alla Sua attenzione e a quella dell’Autorità la crescente preoccupazione istituzionale riguardante la gestione dei contenuti sulle piattaforme del gruppo Meta (Facebook e Instagram)”. Leggi anche Vergognose frasi d'odio sui social contro Wanda Ferro, la solidarietà di FdI al sottosegretario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - FdI scrive al presidente Agcom: “Intervenire sui social, si diffondono odio e menzogne” Leggi anche: Migliora il cacciatore che si è ferito da solo. Ma sui social si scatena l’odio degli animalisti: “Dovevi morire” Leggi anche: Napoli, aggredita e seviziata dopo lite in discoteca: cinque ragazze irrompono in casa e diffondono video sui social Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’offensiva FdI su Meta: «Basta odio sui social, intervenga l’Agcom»; Laura Mattarella: «Il mio ruolo di first lady? Mia madre avrebbe fatto meglio. La mia è una scelta, nessun rimborso spese»; Boschi: «Centrosinistra, subito il programma. E alle primarie avremo un nostro nome»; Meloni al lavoro per liberare Alberto Trentini: in campo intelligence e Vaticano. E la premier sente Machado. L’offensiva FdI su Meta: «Basta odio sui social, intervenga l’Agcom» - Tutto rigorosamente via chat o sotto a singoli post: molte segnalazioni, poche risposte dalle ... ilmessaggero.it

Minacce di morte, insulti e intimidazioni sui social, l'offensiva FdI su Meta: «Basta odio, intervenga l'Agcom» - Tutto rigorosamente via chat o sotto a singoli post: molte segnalazioni, poche risposte dalle ... ilgazzettino.it

Donzelli (FdI): “Non è sufficiente la rettifica, Governo si attivi presso Agcom” - “Ringrazio il sottosegretario Fugatti, sempre preciso e puntuale nelle risposte, e grazie anche a lei, Presidente, io credo, però, che non sia sufficiente la rettifica. quotidianosanita.it

La Sicilia. . Un video condiviso dal leader di Vox e presidente dei Patrioti, Santiago Abascal, ritrae Giorgia Meloni alla guida di una Mini rossa, con Abascal al suo fianco. “Un onore a inizio anno averla a casa mia”, scrive, definendola una “chica valiente che st - facebook.com facebook

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.