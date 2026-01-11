maxi svincolo in zona bione collaudo in vista

A Lecco sarà operativo il nuovo maxi svincolo del Bione, previsto per venerdì prossimo dopo il completamento dei collaudi. Questo intervento collega direttamente con il nuovo Quarto ponte, inaugurato a fine gennaio, in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L’opera, finanziata e realizzata per migliorare la viabilità della zona, rappresenta un’importante integrazione infrastrutturale nel contesto urbano lecchese.

LECCO Apre il maxi svincolo del Bione. Venerdì prossimo, al termine dei previsti collaudi, diventa operativo lo svincolo di raccordo con il nuovo Quarto ponte di Lecco, che verrà inaugurato dieci giorni dopo, il 26 gennaio, giusto in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 in vista delle quali è stato finanziato e costruito. "Si tratta di un risultato fondamentale per la grande viabilità cittadina – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Un intervento strategico da 4 milioni di euro, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Un risultato significativo, considerando la complessità del cantiere e l’impatto che i lavori hanno avuto su uno snodo nevralgico per il territorio, crocevia delle direttrici Milano, Bergamo, Valtellina e Valsassina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

