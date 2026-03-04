Superata la scadenza per l' aggiornamento dell' Isee l' Istituto fa partire i nuovi pagamenti Dall' Assegno unico alla Naspi ecco la bussola per orientarsi tra date e importi in arrivo da oggi a fine mese

Dopo la scadenza per l'aggiornamento dell'Isee, l'Istituto ha avviato i nuovi pagamenti relativi a diverse prestazioni sociali. Da oggi fino alla fine del mese, sono in arrivo le somme relative all'Assegno unico e alla Naspi, con importi e date di accredito che variano in base alle diverse categorie di beneficiari. Questo periodo, a marzo, segna anche la definizione degli importi annuali di alcuni tra i principali sussidi statali.