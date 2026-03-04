Superata la scadenza per l' aggiornamento dell' Isee l' Istituto fa partire i nuovi pagamenti Dall' Assegno unico alla Naspi ecco la bussola per orientarsi tra date e importi in arrivo da oggi a fine mese
Dopo la scadenza per l'aggiornamento dell'Isee, l'Istituto ha avviato i nuovi pagamenti relativi a diverse prestazioni sociali. Da oggi fino alla fine del mese, sono in arrivo le somme relative all'Assegno unico e alla Naspi, con importi e date di accredito che variano in base alle diverse categorie di beneficiari. Questo periodo, a marzo, segna anche la definizione degli importi annuali di alcuni tra i principali sussidi statali.
I l mese di marzo rappresenta un momento di grande attesa per milioni di cittadini, perché è proprio in questo periodo che si definiscono gli importi annuali di alcuni dei principali sussidi statali, come l’Assegno unico e l’Assegno di inclusione. Si tratta, infatti, di un mese di passaggio fondamentale, in cui il calcolo delle somme spettanti viene aggiornato sulla base dei nuovi dati economici presentati dalle famiglie attraverso l’Isee. Pertanto, la puntualità nell’aggiornare i propri documenti determina direttamente quanto denaro verrà accreditato sui conti correnti o sulle carte dedicate per tutto il resto dell’anno. L’Istat fotografa un’Italia con più poveri e più donne disoccupate X Pagamenti Inps marzo 2026: il nuovo ciclo dell’Assegno unico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Assegno unico 2026: aumenti dell’1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugnoL’assegno unico universale subisce un incremento dell’1,4% a partire da febbraio 2026.
Leggi anche: Assegno unico, al via i pagamenti ma senza aumenti: fasce Isee e come cambiano gli importi
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Superata la scadenza per....
Temi più discussi: Detrazioni figli a carico: quali sono le novità per il 2026; Assegno unico 2026, senza ISEE importo più basso da marzo; Detrazione figli a carico: come cambiano nel 2026?; Rinnovo ISEE per Assegno Unico 2026: scadenze e importi aggiornati.
Assegno unico, problemi e rallentamenti sul portale INPS a poche ore dalla scadenza del 28 febbraioRallentamenti fino a 30 minuti sulla piattaforma INPS per l’Isee a ridosso del 28 febbraio. Senza DSU aggiornata assegno unico al minimo ... quifinanza.it
Rinnovo ISEE per Assegno Unico 2026: scadenze e importi aggiornatiScopri tutto ciò che devi sapere sul rinnovo dell'ISEE per l'Assegno Unico 2026: scadenze, importi aggiornati e come evitare decurtazioni. informazionescuola.it
ERALD, TETRAPLEGICO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE, DAL 2016 ASPETTA UN ASSEGNO DALL’INAIL Il nostro servizio [VIDEO] facebook