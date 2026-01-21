Assegno unico al via i pagamenti ma senza aumenti | fasce Isee e come cambiano gli importi

Dal 21 e 22 gennaio l’Inps avvierà i pagamenti dell’assegno unico e universale per i figli. Le modalità di accredito sono state confermate, ma gli importi rimangono invariati rispetto alle fasce Isee precedenti. In questa fase, non sono previsti aumenti delle prestazioni, e le eventuali variazioni dipenderanno dalle nuove soglie e criteri stabiliti. Ecco cosa bisogna sapere sulle modalità e sui cambiamenti in corso.

Assegno unico, al via i pagamenti. Mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 sono le date indicate dall'Inps per l'accredito dell'Assegno unico e universale per i figli a.

