Assegno unico al via i pagamenti ma senza aumenti | fasce Isee e come cambiano gli importi

Da ilmessaggero.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 e 22 gennaio l’Inps avvierà i pagamenti dell’assegno unico e universale per i figli. Le modalità di accredito sono state confermate, ma gli importi rimangono invariati rispetto alle fasce Isee precedenti. In questa fase, non sono previsti aumenti delle prestazioni, e le eventuali variazioni dipenderanno dalle nuove soglie e criteri stabiliti. Ecco cosa bisogna sapere sulle modalità e sui cambiamenti in corso.

Assegno unico, al via i pagamenti. Mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 sono le date indicate dall'Inps per l'accredito dell'Assegno unico e universale per i figli a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

assegno unico al via i pagamenti ma senza aumenti fasce isee e come cambiano gli importi

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, al via i pagamenti ma senza aumenti: fasce Isee e come cambiano gli importi

Leggi anche: Assegno unico, aumenti rivalutazione 2026: come cambiano importi e fasce Isee. Tabelle simulazioni

Leggi anche: Assegno unico, aumenti rivalutazione 2026: come cambiano importi e fasce Isee. Tabelle simulazioni

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Assegno unico, al via i pagamenti ma senza aumenti: fasce Isee e come cambiano gli importi; Isee 2026, Inps aggiorna il calcolo: cosa cambia per assegno unico e bonus; Isee, entro gennaio l’Inps comunicherà i valori aggiornati; Quando viene pagato l’assegno unico a gennaio 2026?.

assegno unico al viaAssegno unico gennaio 2026, al via i pagamenti ma senza aumenti: fasce Isee e come cambiano gli importiAssegno unico, al via i pagamenti. Mercoledì 21 gennaio e giovedì 22 sono le date indicate dall'Inps per l'accredito ... msn.com

assegno unico al viaAssegno Unico 2026, al via i pagamenti di gennaio: guida a ISEE e nuovi importiAssegno Unico 2026: al via i pagamenti di gennaio. Guida a ISEE e nuovi importi. Calendario dei pagamenti: quando arrivano i soldi? quotidianodiragusa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.