Doppia vittoria per le pattinatrici del Monza | vincono il mondiale a Pechino e Regione le premia

Le pattinatrici del Monza hanno conquistato il titolo mondiale a Pechino e subito dopo sono state premiate dalla Regione Lombardia. Le atlete dell’Astro Roller Skating hanno celebrato il successo internazionale salendo sul Belvedere Berlusconi, dove hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale. La vittoria a Pechino segna un grande traguardo per il team, che ora guarda con fiducia alle prossime competizioni.

Dopo aver portato a casa una prestigiosa vittoria internazionale, le pattinatrici del Monza Precision Teams dell'Astro Roller Skating ADS sono salite fino al Belvedere Berlusconi di Palazzo di Lombardia. Per l'occasione, ieri 6 febbraio, la sottosegretaria alla presidenza di Regione Lombardia con

