Primo suicidio assistito in Piemonte 40enne morto a casa con supporto della Asl

Un uomo di 40 anni si è tolto la vita a casa, con l’assistenza della Asl, diventando il primo caso di suicidio assistito in Piemonte. La sua richiesta era arrivata direttamente all’azienda sanitaria, e dopo quasi nove mesi di attesa, la procedura è stata autorizzata. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella regione.

Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Piemonte. Si tratta di un 40enne affetto da una grave patologia irreversibile L'uomo, che si era rivolto direttamente all'azienda sanitaria, ha atteso circa 9 mesi prima del via libera alla procedura. (Adnkronos) Pro Vita Famiglia: bene Ddl Caregiver. Ora stop incoerenti proposte su suicidio assistito