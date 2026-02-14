Primo suicidio assistito in Piemonte 40enne morto a casa con il supporto della Asl

Un uomo di 40 anni, affetto da una malattia irreversibile, si è suicidato a casa con l’assistenza della Asl, segnando il primo caso di suicidio assistito in Piemonte. La decisione è arrivata dopo mesi di discussioni tra il paziente e i medici, che hanno concordato sulla volontà di porre fine alle sue sofferenze. La famiglia ha raccontato di aver deciso di rispettare la sua scelta, in un momento in cui il malato aveva già perso la speranza di migliorare.

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - Primo caso di suicidio medicalmente assistito in Piemonte. Si tratta di un 40enne affetto da una grave patologia irreversibile. 'Alberto' (nome di fantasia), residente nel Torinese, se n'è andato nella sua abitazione "in presenza dei sanitari liberamente scelti dal paziente e con il supporto tecnico-logistico della Asl", come si legge nel comunicato diffuso dalla Asl To4. L'uomo, che si era rivolto direttamente all'azienda sanitaria, ha atteso circa 9 mesi prima del via libera alla procedura. "'Alberto' aveva chiesto all'Associazione Luca Coscioni informazioni sulla procedura per chiedere le verifiche del Servizio sanitario per accedere all'aiuto alla morte volontaria.