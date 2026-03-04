successore khamenei obiettivo da eliminare la promessa di israele

Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che qualsiasi leader scelto dal regime iraniano per rimpiazzare Ali Khamenei sarà considerato un obiettivo prioritario da eliminare. La frase è stata pronunciata in un contesto che sottolinea la posizione di Israele nei confronti delle future figure di potere in Iran. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità o alle motivazioni di questa affermazione.

Israele minaccia il leader Hezbollah: “Farà la fine di Khamenei”. Si riapre la guerra in Libano Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, afferma che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei sarà "un obiettivo inequivocabile da eliminare". "Qualsiasi leader nominato dal regime terroristico iraniano per continuare a guidare il piano di distruzione di Israele, minacciare gli Stati Uniti, il mondo libero e i paesi della regione, e opprimere il popolo iraniano, sarà un obiettivo inequivocabile da eliminare", ha affermato Katz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Attacco preventivo di Israele e Usa all’Iran. Trump: “L’obiettivo è eliminare le minacce imminenti”Il presidente americano spiega: "abbiamo provato a fare un accordo ma hanno rifiutato".

Israele e Usa attaccano l'Iran, l'annuncio di Trump: "L'obiettivo è eliminare le minacce del regime"Donald Trump annuncia l’attacco contro l’Iran in un video pubblicato sul suo account Truth.

Mojtaba Khamenei scelto come nuova Guida Suprema dell’Iran: profilo del successore del padreEletta la nuova Guida Suprema, Iran al centro di un’escalation militare tra raid israeliani, rappresaglie di Hezbollah e ridefinizione degli equilibri regionali. notizie.it

