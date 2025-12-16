L’Avis supera le mille donazioni | Abbiamo volontari straordinari

L’Avis di San Severino ha raggiunto un importante traguardo superando le mille donazioni di sangue, un risultato reso possibile dall’impegno e dalla generosità dei volontari. Durante l’appuntamento natalizio, l’associazione ha celebrato questo successo e ha evidenziato l’importanza della solidarietà nella comunità, sottolineando il ruolo fondamentale di ciascun donatore.

Superate le mille donazioni di sangue. L'Avis di San Severino si è ritrovata per il tradizionale appuntamento di Natale, e nell'occasione è stato tracciato un bilancio. L'incontro, al cinema Italia, ha visto la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei, del presidente dell'Avis provinciale Morena Soverchia, e della presidente dell'Avis settempedana Cinzia Fagiolini, insieme con i membri del direttivo e l'assessore Michela Pezzanesi. La presidente Fagiolini ha tracciato un quadro estremamente positivo: "Anche quest'anno i donatori hanno dato molto, tanto che abbiamo avuto una ottantina di donazioni in più.

